W Niemczech ekspert zakwestionował plany umożliwienia spółce Autobahn GmbH samodzielnego zaciągania długu. Jak informuje Der Spiegel, ponownie wyraził wątpliwości, czy spółka może otrzymać takie uprawnienie. Zdaniem eksperta takie podejście może oznaczać obejście mechanizmu hamulca zadłużenia.

Planowana reforma finansowa

Chodzi o planowaną reformę finansową dotyczącą Autobahn GmbH. Możliwość samodzielnego pozyskiwania przez spółkę finansowania dłużnego stała się przedmiotem nowej krytycznej oceny eksperta. W publikacji nie sprecyzowano szczegółów parametrów możliwego mechanizmu zadłużania ani konkretnych zmian, które planuje się przyjąć.

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Reakcja opozycji

Reformę planuje minister transportu Steffen Bilger. Według oceny opozycji proponowane zmiany wymagają „kompleksowego dopracowania”. Dyskusja dotyczy zatem tego, czy dopuszczalne jest przyznanie Autobahn GmbH prawa do zaciągania własnych zobowiązań dłużnych w ramach planowanej reformy finansowej.

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