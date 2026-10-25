Учёные из NYU Langone Health и Perlmutter Cancer Center исследовали, как протоковая аденокарцинома поджелудочной железы меняет генетические характеристики и приспосабливается к лечению. Как сообщает ScienceDaily, в лабораторных экспериментах блокирование активности гена MYC в агрессивных базальных клетках опухоли способствовало их переходу в менее агрессивное классическое состояние.

Исследование опубликовали 13 октября в журнале Nature Genetics. Авторы проанализировали активность генов в 443 451 отдельной клетке, полученной из 62 опухолей 56 пациентов с протоковой аденокарциномой поджелудочной железы. Шесть участников также предоставили образцы опухолей до и после химиотерапии, что позволило сравнить изменения, связанные с лечением.

Клоны внутри одной опухоли

Анализ отдельных клеток показал, что одна опухоль может содержать примерно от двух до 11 различных клонов — популяций раковых клеток со схожими генетическими чертами. Часть таких клонов приобретает свойства, помогающие выдерживать противоопухолевую терапию, другие лучше проникают в окружающие ткани и распространяются по организму.

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Ранее клетки этого типа рака преимущественно делили на классические, менее агрессивные, и базальные, более агрессивные. Новые данные указывают, что генетические изменения в пределах отдельных опухолей могут позволять клеткам переходить между этими состояниями. Авторы также связали различия в количестве копий ДНК с типами клеток, присутствующих в опухолях. В клетках с выраженными базальными признаками исследователи зафиксировали повышенную активность MYC.

Возможные мишени для терапии

После подавления MYC базальные клетки не только смещались к классическому состоянию, но и становились более доступными для иммунных клеток. Авторы подчёркивают, что для оценки терапевтического потенциала этого подхода необходимы дальнейшие исследования.

Некоторые клоны также продемонстрировали более высокую активность гена TIGIT и одновременно более низкую активность PD1. По мнению исследователей, это может объяснять ограниченную эффективность иммунотерапии, направленной на PD1, при раке поджелудочной железы. По словам соавтора исследования Аристотелиса Циригоса, клинические испытания препаратов, подавляющих MYC или TIGIT, уже проводятся для протоковой аденокарциномы и других видов рака.

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