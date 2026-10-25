NYU Langone Health和Perlmutter Cancer Center的科学家研究了胰腺导管腺癌如何改变其遗传特征并适应治疗。正如ScienceDaily报道，在实验室实验中，阻断侵袭性基底型肿瘤细胞中MYC基因的活性，促使其转变为侵袭性较低的经典状态。

该研究于10月13日发表在《Nature Genetics》期刊上。作者分析了来自56名胰腺导管腺癌患者的62个肿瘤中的443,451个单细胞的基因活性。6名参与者还提供了化疗前后的肿瘤样本，从而能够比较与治疗相关的变化。

单个肿瘤内的克隆

单细胞分析显示，一个肿瘤可含有约2至11个不同的克隆——即具有相似遗传特征的癌细胞群体。其中一些克隆获得了有助于耐受抗肿瘤治疗的特性，另一些则更容易侵入周围组织并在体内扩散。

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此前，这类癌症的细胞主要被分为侵袭性较低的经典型和侵袭性较强的基底型。新数据表明，单个肿瘤内的遗传变化可能使细胞能够在这些状态之间转换。作者还将DNA拷贝数差异与肿瘤中存在的细胞类型联系起来。研究人员在具有明显基底型特征的细胞中记录到MYC活性升高。

潜在的治疗靶点

在抑制MYC后，基底型细胞不仅向经典状态转变，也变得更容易被免疫细胞接近。作者强调，仍需进一步研究以评估这一方法的治疗潜力。

一些克隆还表现出更高的TIGIT基因活性，同时PD1活性较低。研究人员认为，这可能解释了针对PD1的免疫疗法在胰腺癌中的效果有限。研究共同作者Aristotelis Tsirigos表示，抑制MYC或TIGIT的药物临床试验已在胰腺导管腺癌及其他癌症中进行。

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