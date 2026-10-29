Норвежское национальное управление безопасности (NSM) повысило уровень киберриска в стране до «высокого» — второго по величине на своей шкале. Решение объяснили ухудшением ситуации в сфере безопасности и событиями последних месяцев, сообщает Anadolu Agency.

Призыв устранить уязвимости

Директор NSM Арне Кристиан Хёугстёйл призвал норвежские компании усилить цифровую защиту и немедленно устранить известные уязвимости программного обеспечения. По его словам, стремительное развитие искусственного интеллекта позволяет субъектам киберугроз значительно эффективнее выявлять и использовать слабые места в системах безопасности.

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NSM опубликовало перечень из 21 рекомендуемой превентивной меры для компаний по всей стране. Министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Астри Ос-Хансен также призвала бизнес оценить защищенность ИТ-систем и быстро устранить уязвимости.

Успешных киберопераций стало втрое больше

По данным Хёугстёйла, количество успешных киберопераций против норвежских предприятий за последний год утроилось, а несколько инцидентов имели серьезные последствия. Одним из публично известных случаев стал взлом систем муниципалитета Лёренскуг: во время атаки был похищен значительный объем данных, которые впоследствии продали в даркнете.

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