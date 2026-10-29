Norweski Krajowy Urząd Bezpieczeństwa (NSM) podniósł poziom ryzyka cybernetycznego w kraju do „wysokiego” — drugiego najwyższego na swojej skali. Decyzję wyjaśniono pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa oraz wydarzeniami ostatnich miesięcy, informuje Anadolu Agency.

Apel o usunięcie luk

Dyrektor NSM Arne Christian Haugstøyl wezwał norweskie firmy do wzmocnienia ochrony cyfrowej i natychmiastowego usunięcia znanych luk w oprogramowaniu. Jak powiedział, szybki rozwój sztucznej inteligencji umożliwia podmiotom stanowiącym zagrożenie cybernetyczne znacznie skuteczniejsze wykrywanie i wykorzystywanie słabych punktów w systemach bezpieczeństwa.

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NSM opublikował listę 21 zalecanych działań prewencyjnych dla firm w całym kraju. Minister sprawiedliwości i gotowości na sytuacje nadzwyczajne Astri Aas-Hansen również wezwała biznes do oceny bezpieczeństwa systemów IT i szybkiego usunięcia luk.

Trzykrotnie więcej skutecznych operacji cybernetycznych

Według Haugstøyla liczba skutecznych operacji cybernetycznych przeciwko norweskim przedsiębiorstwom potroiła się w ciągu ostatniego roku, a kilka incydentów miało poważne konsekwencje. Jednym z publicznie znanych przypadków było włamanie do systemów gminy Lørenskog: podczas ataku skradziono znaczną ilość danych, które następnie sprzedano w darknecie.

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