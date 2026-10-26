В США телекоммуникационная компания Verizon заключила с Amazon Web Services соглашение стоимостью более $2 млрд в сфере инфраструктуры для вычислений с использованием искусственного интеллекта. Verizon будет обеспечивать дата-центры AWS высокоскоростным оптоволоконным соединением, которое должно ускорить и повысить надежность передачи данных, сообщает Channel NewsAsia.

Прогноз по абонентам повышен

Verizon также пересмотрела годовой прогноз по приросту абонентов мобильной связи с постоплатой. Теперь компания ожидает привлечь от 1,1 млн до 1,2 млн таких клиентов, тогда как предыдущий прогноз составлял от 750 тыс. до 1 млн.

В третьем квартале Verizon сообщила о приросте 406 тыс. абонентов мобильной связи с ежемесячной оплатой. Это почти вдвое больше прогноза Visible Alpha, который составлял 209 439 новых клиентов. На премаркете акции компании, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, выросли на 2,4%.

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Финансовые показатели

Компания повысила прогноз скорректированной прибыли на акцию по итогам года до $5,04–$5,06 против предыдущего диапазона $4,99–$5,04. В то же время выручка Verizon в третьем квартале составила $34,3 млрд, что ниже ожиданий аналитиков в $34,74 млрд, согласно данным LSEG.

На выручку повлияло сокращение объемов обновления устройств: клиенты дольше пользовались телефонами после того, как Verizon начала сокращать субсидии на устройства. В июне компания запустила тарифный план Simplicity с прозрачным ценообразованием и неограниченным объемом данных. В июле Verizon также объявила о соглашении с Google на более чем $1 млрд по соединению дата-центров с помощью темного оптоволокна.

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