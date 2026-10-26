在美国，电信公司Verizon与Amazon Web Services签署了一项价值超过20亿美元的协议，涉及人工智能计算基础设施。Verizon将为AWS数据中心提供高速光纤连接，这将加快数据传输并提高其可靠性，Channel NewsAsia报道。

上调用户预测

Verizon还修订了年度后付费移动用户净增预测。该公司目前预计将新增110万至120万名此类客户，而此前的预测为75万至100万名。

第三季度，Verizon报告称，按月付费的移动用户增加了40.6万名。这几乎是Visible Alpha预测的20.9439万名新客户的两倍。盘前交易中，这家总部位于纽约的公司股价上涨2.4%。

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财务指标

该公司将全年调整后每股收益预测从此前的4.99至5.04美元上调至5.04至5.06美元。同时，根据LSEG的数据，Verizon第三季度营收为343亿美元，低于分析师预期的347.4亿美元。

设备升级量下降影响了营收：在Verizon开始减少设备补贴后，客户使用手机的时间更长。今年6月，该公司推出了Simplicity资费套餐，提供透明定价和不限量数据。7月，Verizon还宣布与Google达成一项价值超过10亿美元的协议，通过暗光纤连接数据中心。

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