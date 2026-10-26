Verizon уклала з AWS угоду на понад 2 млрд доларів для ШІ — Channel NewsAsia

У США телекомунікаційна компанія Verizon уклала з Amazon Web Services угоду вартістю понад 2 млрд доларів у сфері інфраструктури для обчислень зі штучним інтелектом. Verizon забезпечуватиме дата-центри AWS високошвидкісним оптоволоконним з’єднанням, яке має прискорити та підвищити надійність передавання даних, повідомляє Channel NewsAsia.

Прогноз щодо абонентів підвищили

Verizon також переглянула річний прогноз щодо приросту абонентів мобільного зв’язку з постоплатою. Тепер компанія очікує залучити від 1,1 млн до 1,2 млн таких клієнтів, тоді як попередній прогноз становив від 750 тис. до 1 млн.

У третьому кварталі Verizon повідомила про приріст 406 тис. абонентів мобільного зв’язку зі щомісячною оплатою. Це майже удвічі більше за прогноз Visible Alpha, який становив 209 439 нових клієнтів. На передринкових торгах акції компанії, штаб-квартира якої розташована в Нью-Йорку, зросли на 2,4%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Фінансові показники

Компанія підвищила прогноз скоригованого прибутку на акцію за підсумками року до 5,04–5,06 долара проти попереднього діапазону 4,99–5,04 долара. Водночас виручка Verizon у третьому кварталі становила 34,3 млрд доларів, що нижче за очікування аналітиків у 34,74 млрд доларів, за даними LSEG.

На виручку вплинуло скорочення обсягів оновлення пристроїв: клієнти довше користувалися телефонами після того, як Verizon почала зменшувати субсидії на пристрої. У червні компанія запустила тарифний план Simplicity із прозорим ціноутворенням та необмеженим обсягом даних. У липні Verizon також оголосила про угоду з Google на понад 1 млрд доларів щодо з’єднання дата-центрів за допомогою темного оптоволокна.

Читай нас у