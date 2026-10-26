W Stanach Zjednoczonych firma telekomunikacyjna Verizon zawarła z Amazon Web Services umowę wartą ponad 2 mld dolarów w dziedzinie infrastruktury dla obliczeń ze sztuczną inteligencją. Verizon zapewni centrom danych AWS szybkie połączenie światłowodowe, które ma przyspieszyć i zwiększyć niezawodność przesyłania danych, podaje Channel NewsAsia.

Podwyższono prognozę dotyczącą abonentów

Verizon zrewidował także roczną prognozę wzrostu liczby abonentów mobilnych usług postpaid. Firma oczekuje obecnie pozyskać od 1,1 mln do 1,2 mln takich klientów, podczas gdy poprzednia prognoza wynosiła od 750 tys. do 1 mln.

W trzecim kwartale Verizon poinformował o wzroście o 406 tys. abonentów telefonii komórkowej rozliczanych miesięcznie. To niemal dwukrotnie więcej niż prognoza Visible Alpha, która zakładała 209 439 nowych klientów. W handlu przed otwarciem rynku akcje spółki, której siedziba znajduje się w Nowym Jorku, wzrosły o 2,4%.

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Wskaźniki finansowe

Firma podniosła prognozę skorygowanego zysku na akcję za cały rok do 5,04–5,06 dolara z poprzedniego przedziału 4,99–5,04 dolara. Jednocześnie przychody Verizon w trzecim kwartale wyniosły 34,3 mld dolarów, co było poniżej oczekiwań analityków na poziomie 34,74 mld dolarów, według danych LSEG.

Na przychody wpłynął spadek liczby modernizacji urządzeń: klienci dłużej korzystali z telefonów po tym, jak Verizon zaczął ograniczać dopłaty do urządzeń. W czerwcu firma uruchomiła plan taryfowy Simplicity z przejrzystymi cenami i nielimitowanym transferem danych. W lipcu Verizon ogłosił także umowę z Google wartą ponad 1 mld dolarów dotyczącą łączenia centrów danych za pomocą ciemnych włókien światłowodowych.

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