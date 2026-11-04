SpaceX与高通达成美国移动网络协议——CNBC

在美国，SpaceX与高通达成了一项多年协议，为其移动服务Starlink Mobile的基站提供网络技术，该服务旨在与Verizon、AT&T和T-Mobile竞争。正如CNBC报道，双方未披露合同的财务条款。

用于地面网络的技术

高通将为SpaceX提供用于蜂窝基础设施的Dragonwing硬件和软件。计划将其用于基站，以为Starlink Mobile提供高容量覆盖。

高通指出，地面网络将补充Starlink的卫星能力。部署计划于2027年开始。高通执行副总裁杜尔加·马拉迪表示，此次合作包括在美国发展5G基础设施，并可能为面向人工智能应用的6G网络奠定基础。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Starlink Mobile的计划

Starlink目前通过低地球轨道网络，向美国数百万用户提供宽带卫星互联网。与此同时，卫星网络无法在热门智能手机上，以传统运营商所提供的水平全面实现语音通信、视频和数据传输。

SpaceX计划利用高通技术建设数万个新的蜂窝站点。该公司未说明将与哪些铁塔运营商合作，也未说明为此需要多少新铁塔。

上个月，SpaceX还宣布了一项收购800 MHz频段全国性频谱组合的协议。此前，《华盛顿邮报》报道称，该公司正就从EchoStar收购Boost Mobile进行谈判。

关注我们在