В США компания SpaceX заключила многолетнее соглашение с Qualcomm о поставке сетевых технологий для базовых станций Starlink Mobile — своего мобильного сервиса, который должен конкурировать с Verizon, AT&T и T-Mobile. Как сообщает CNBC, финансовые условия контракта стороны не раскрыли.

Технологии для наземной сети

Qualcomm предоставит SpaceX аппаратное и программное обеспечение Dragonwing для инфраструктуры сотовой связи. Его планируют использовать на базовых станциях, чтобы обеспечить Starlink Mobile покрытием с высокой пропускной способностью.

В Qualcomm отметили, что наземная сеть будет дополнять спутниковые возможности Starlink. Развертывание планируют начать в 2027 году. Исполнительный вице-президент Qualcomm Дурга Маллади заявил, что сотрудничество предусматривает развитие 5G-инфраструктуры в США и может заложить основу для сетей 6G, ориентированных на применение искусственного интеллекта.

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Планы Starlink Mobile

Starlink сейчас предоставляет широкополосный спутниковый интернет миллионам абонентов в США через сеть на низкой околоземной орбите. В то же время спутниковая сеть не может полностью обеспечить голосовую связь, видео и передачу данных на популярных смартфонах на уровне, который предлагают традиционные операторы.

SpaceX планирует использовать технологии Qualcomm для создания десятков тысяч новых сотовых площадок. Компания не сообщала, с какими операторами вышек будет сотрудничать и сколько новых вышек для этого потребуется.

В прошлом месяце SpaceX также объявила о соглашении по приобретению общенационального портфеля частот в диапазоне 800 МГц. Ранее The Washington Post сообщала, что компания ведет переговоры о покупке Boost Mobile у EchoStar.

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