W Stanach Zjednoczonych SpaceX zawarł wieloletnią umowę z Qualcomm na dostawę technologii sieciowych dla stacji bazowych Starlink Mobile — swojej usługi komórkowej, która ma konkurować z Verizon, AT&T i T-Mobile. Jak podaje CNBC, strony nie ujawniły warunków finansowych kontraktu.

Technologie dla sieci naziemnej

Qualcomm dostarczy SpaceX sprzęt i oprogramowanie Dragonwing dla infrastruktury komórkowej. Mają one być wykorzystywane na stacjach bazowych, aby zapewnić Starlink Mobile zasięg o dużej przepustowości.

Qualcomm zaznaczył, że sieć naziemna będzie uzupełniać satelitarne możliwości Starlink. Rozpoczęcie wdrażania planowane jest na 2027 rok. Wiceprezes wykonawczy Qualcomm Durga Malladi oświadczył, że współpraca obejmuje rozwój infrastruktury 5G w USA i może stworzyć podstawę dla sieci 6G ukierunkowanych na zastosowania sztucznej inteligencji.

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Plany Starlink Mobile

Starlink obecnie zapewnia szerokopasmowy internet satelitarny milionom abonentów w USA za pośrednictwem sieci na niskiej orbicie okołoziemskiej. Jednocześnie sieć satelitarna nie może w pełni zapewnić komunikacji głosowej, wideo i transmisji danych na popularnych smartfonach na poziomie oferowanym przez tradycyjnych operatorów.

SpaceX planuje wykorzystać technologie Qualcomm do stworzenia dziesiątek tysięcy nowych lokalizacji komórkowych. Firma nie podała, z którymi operatorami wież będzie współpracować ani ile nowych wież będzie do tego potrzebnych.

W ubiegłym miesiącu SpaceX ogłosił także umowę dotyczącą nabycia ogólnokrajowego portfela częstotliwości w paśmie 800 MHz. Wcześniej The Washington Post informował, że firma prowadzi rozmowy w sprawie zakupu Boost Mobile od EchoStar.

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