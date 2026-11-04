SpaceX уклала угоду з Qualcomm для мобільної мережі у США — CNBC

У США компанія SpaceX уклала багаторічну угоду з Qualcomm про постачання мережевих технологій для базових станцій Starlink Mobile — свого мобільного сервісу, який має конкурувати з Verizon, AT&T і T-Mobile. Як повідомляє CNBC, фінансові умови контракту сторони не розкрили.

Технології для наземної мережі

Qualcomm надасть SpaceX апаратне та програмне забезпечення Dragonwing для інфраструктури стільникового зв’язку. Його планують використовувати на базових станціях, щоб забезпечити Starlink Mobile покриттям із великою пропускною здатністю.

У Qualcomm зазначили, що наземна мережа доповнюватиме супутникові можливості Starlink. Розгортання планують розпочати 2027 року. Виконавчий віцепрезидент Qualcomm Дурга Малладі заявив, що співпраця передбачає розвиток 5G-інфраструктури у США та може закласти основу для мереж 6G, орієнтованих на застосування штучного інтелекту.

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Плани Starlink Mobile

Starlink нині надає широкосмуговий супутниковий інтернет мільйонам абонентів у США через мережу на низькій навколоземній орбіті. Водночас супутникова мережа не може повністю забезпечити голосовий зв’язок, відео та передавання даних на популярних смартфонах на рівні, який пропонують традиційні оператори.

SpaceX планує застосувати технології Qualcomm для створення десятків тисяч нових стільникових майданчиків. Компанія не повідомляла, з якими операторами веж співпрацюватиме та скільки нових веж для цього знадобиться.

Минулого місяця SpaceX також оголосила про угоду щодо придбання загальнонаціонального портфеля частот у діапазоні 800 МГц. Раніше The Washington Post повідомляла, що компанія веде переговори про купівлю Boost Mobile у EchoStar.

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