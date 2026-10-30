Совместное расследование The Guardian и Investigate Europe сообщило об опасных условиях труда, травмах, возможных невыплатах и ненадлежащих условиях проживания работников-мигрантов на площадках дата-центров в Бельгии, Швеции, Норвегии и Нидерландах.

В частности, в марте 34-летний специалист по электрическим испытаниям, чье имя в материале изменено на Санду, пострадал от дугового разряда на площадке дата-центра Google в Сен-Гислене, Бельгия. По его словам, руководители подтвердили, что линии были обесточены, однако во время второго испытания они находились под напряжением. Медицинские записи, с которыми ознакомились журналисты, подтверждают ожоги 12% тела: второй степени на лице и шее и третьей степени на правом плече и пальцах.

Местная трудовая инспекция завершила расследование в конце октября и не выявила неправомерных действий. Представитель Dornan Engineering, ирландской компании, которая контролировала подрядчика Санду, заявил о стремлении поддерживать безопасные условия труда и соблюдать трудовое законодательство.

Условия проживания в Швеции

На строительстве дата-центра Microsoft в шведском Евле работники подрядчика BenBau предоставили журналистам доказательства переполненного жилья. По их словам, одной кухней пользовались 24 человека, а одной ванной комнатой — 14 мужчин. Они также сообщали о грызунах, неисправной вентиляции и недостаточном отоплении зимой.

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В феврале у одного румынского работника был положительный тест на активный туберкулез, свидетельствуют медицинские записи. По словам работников, BenBau сначала сообщила об этом лишь нескольким людям, жившим рядом с больным, и отметила, что тестирование является добровольным. Ответы на запросы о свободе информации показали, что Шведское управление по охране труда и Агентство общественного здравоохранения не получали сообщений о вспышке.

Оплата труда и безопасность

Более 30 работников передали журналистам сотни расчетных листков, которые, по оценке расследователей, могут свидетельствовать, что некоторые из них работали до 50–60 часов в неделю без оплаты сверхурочных и без отпускных выплат. Профсоюз Solidariska Byggare заявил, что достиг с BenBau договоренности, предусматривающей выплату работникам задолженных средств и доступ профсоюзов на площадки.

BenBau заявила, что серьезно относится к благополучию, здоровью и безопасности своего персонала. Microsoft сообщила, что устанавливает для подрядчиков требования по безопасности, условиям труда, свободе объединения и коллективным переговорам, а также проводит аудиты. Google заявила, что ее поставщики по контрактам обязаны соблюдать местное трудовое законодательство и обеспечивать безопасные и здоровые условия труда.

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