Розслідування повідомило про ризики експлуатації на дата-центрах Європи — The Guardian

Спільне розслідування The Guardian та Investigate Europe повідомило про небезпечні умови праці, травми, можливі невиплати та неналежні умови проживання працівників-мігрантів на майданчиках дата-центрів у Бельгії, Швеції, Норвегії та Нідерландах.

Зокрема, у березні 34-річний фахівець з електровипробувань, чиє ім'я в матеріалі змінено на Санду, зазнав електродугового розряду на майданчику дата-центру Google у Сен-Гіслейні, Бельгія. За його словами, керівники підтвердили, що лінії знеструмлено, однак під час другого тесту вони були під напругою. Медичні записи, які бачили журналісти, засвідчують опіки 12% тіла: другого ступеня на обличчі та шиї та третього ступеня на правому плечі й пальцях.

Місцева трудова інспекція завершила розслідування наприкінці жовтня та не виявила неправомірних дій. Представник Dornan Engineering, ірландської компанії, що наглядала за підрядником Санду, заявив про прагнення підтримувати безпечні умови праці та дотримуватися трудового законодавства.

Умови проживання у Швеції

На будівництві дата-центру Microsoft у шведському Євле працівники підрядника BenBau надали журналістам докази переповненого житла. За їхніми словами, однією кухнею користувалися 24 людини, а однією ванною кімнатою — 14 чоловіків. Вони також повідомляли про гризунів, несправну вентиляцію та нестачу опалення взимку.

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У лютому один румунський працівник отримав позитивний тест на активний туберкульоз, свідчать медичні записи. За словами працівників, BenBau спершу повідомила про це лише кількох людей, які жили поруч із хворим, і зазначила, що тестування є добровільним. Відповіді на запити про свободу інформації засвідчили, що Шведське агентство з охорони праці та Агентство громадського здоров'я не отримували повідомлення про спалах.

Оплата праці та безпека

Понад 30 працівників передали журналістам сотні розрахункових листів, які, за оцінкою розслідувачів, можуть свідчити, що деякі з них працювали до 50–60 годин на тиждень без оплати понаднормових і без відпускних виплат. Профспілка Solidariska Byggare заявила, що досягла з BenBau домовленості, яка передбачає виплату працівникам заборгованих коштів і доступ профспілок на майданчики.

BenBau заявила, що серйозно ставиться до добробуту, здоров'я та безпеки персоналу. Microsoft повідомила, що встановлює для підрядників вимоги щодо безпеки, трудових умов, свободи об'єднання та колективних переговорів, а також проводить аудити. Google заявила, що її постачальники за контрактами зобов'язані дотримуватися місцевого трудового законодавства й забезпечувати безпечні та здорові умови праці.

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