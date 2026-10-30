Wspólne śledztwo The Guardian i Investigate Europe poinformowało o niebezpiecznych warunkach pracy, urazach, możliwych niewypłaconych wynagrodzeniach oraz nieodpowiednich warunkach mieszkaniowych pracowników migrantów na terenach centrów danych w Belgii, Szwecji, Norwegii i Niderlandach.

W szczególności w marcu 34-letni specjalista ds. testów elektrycznych, którego nazwisko w materiale zmieniono na Sandu, doznał wyładowania łukowego na terenie centrum danych Google w Saint-Ghislain w Belgii. Według niego kierownicy potwierdzili, że linie zostały odłączone od zasilania, jednak podczas drugiego testu znajdowały się pod napięciem. Dokumentacja medyczna, którą widzieli dziennikarze, potwierdza oparzenia 12% powierzchni ciała: drugiego stopnia twarzy i szyi oraz trzeciego stopnia prawego ramienia i palców.

Lokalna inspekcja pracy zakończyła dochodzenie pod koniec października i nie stwierdziła nieprawidłowości. Przedstawiciel Dornan Engineering, irlandzkiej firmy nadzorującej wykonawcę Sandu, oświadczył, że firma dąży do utrzymania bezpiecznych warunków pracy i przestrzegania przepisów prawa pracy.

Warunki mieszkaniowe w Szwecji

Na budowie centrum danych Microsoftu w szwedzkim Gävle pracownicy wykonawcy BenBau przedstawili dziennikarzom dowody na przeludnienie mieszkań. Według nich z jednej kuchni korzystały 24 osoby, a jedną łazienkę dzieliło 14 mężczyzn. Informowali również o gryzoniach, niesprawnej wentylacji i niedostatecznym ogrzewaniu zimą.

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W lutym u jednego rumuńskiego pracownika stwierdzono aktywną gruźlicę, wynika z dokumentacji medycznej. Według pracowników BenBau początkowo poinformowała o tym jedynie kilka osób mieszkających w pobliżu chorego i zaznaczyła, że testowanie jest dobrowolne. Odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej wykazały, że Szwedzki Urząd ds. Środowiska Pracy oraz Agencja Zdrowia Publicznego nie otrzymały zgłoszeń o ognisku choroby.

Wynagrodzenia i bezpieczeństwo

Ponad 30 pracowników przekazało dziennikarzom setki pasków wynagrodzeń, które według oceny autorów śledztwa mogą wskazywać, że niektórzy z nich pracowali do 50–60 godzin tygodniowo bez wynagrodzenia za nadgodziny i bez wypłat urlopowych. Związek zawodowy Solidariska Byggare oświadczył, że osiągnął z BenBau porozumienie przewidujące wypłatę pracownikom zaległych należności oraz dostęp związków zawodowych do terenów budowy.

BenBau oświadczyła, że poważnie traktuje dobrostan, zdrowie i bezpieczeństwo swojego personelu. Microsoft poinformował, że stawia wykonawcom wymogi dotyczące bezpieczeństwa, warunków pracy, wolności zrzeszania się i negocjacji zbiorowych, a także przeprowadza audyty. Google oświadczył, że jego dostawcy są zobowiązani umowami do przestrzegania lokalnych przepisów prawa pracy oraz zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

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