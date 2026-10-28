Reddit вводит для пользователей две отдельные ленты на главной странице платформы: «Для вас» и «Подписки». Новый интерфейс будет постепенно доступен по всему миру в течение ближайших нескольких недель, сообщает TechCrunch.

Рекомендации и сообщества, на которые пользователь подписан

Лента «Для вас» будет сочетать публикации из сообществ, к которым пользователь уже присоединился, с рекомендациями, подобранными в соответствии с его интересами. В Reddit отметили, что функция должна помочь людям находить релевантные сообщества и обсуждения, которые они могли бы не увидеть самостоятельно.

В ленте «Подписки» будут отображаться только публикации из сообществ, участником которых является пользователь. Между двумя вариантами можно будет переключаться, а после повторного открытия платформы Reddit будет показывать ленту, которую человек просматривал последней.

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Новый формат главной страницы

Reddit и ранее рекомендовал пользователям публикации за пределами сообществ, на которые они подписаны. Однако в новом оформлении такие рекомендации получат отдельный раздел на главной странице.

Компания заявила, что изменение должно способствовать взаимодействию, участию и ощущению принадлежности к сообществам. В блоге Reddit назвал новый формат первым шагом к упрощению поиска новых идей, связей, взглядов или интересов. В то же время во время первоначального тестирования часть пользователей уже выражала недовольство тем, что рекомендованный контент смешивают с публикациями из выбранных ими сообществ.

С появлением нового формата Reddit присоединяется к Instagram, X, Threads и Facebook, которые также используют ленты рекомендаций для формирования контента, который видят пользователи.

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