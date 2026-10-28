Reddit wprowadza dla użytkowników dwa oddzielne kanały na stronie głównej platformy: „Dla Ciebie” i „Obserwowane”. Nowy interfejs będzie stopniowo udostępniany na całym świecie w ciągu najbliższych kilku tygodni, informuje TechCrunch.

Rekomendacje i subskrybowane społeczności

Kanał „Dla Ciebie” będzie łączyć posty ze społeczności, do których użytkownik już dołączył, z rekomendacjami dobranymi zgodnie z jego zainteresowaniami. Reddit zaznaczył, że funkcja ma pomóc ludziom znajdować odpowiednie społeczności i dyskusje, których mogliby nie odkryć samodzielnie.

W kanale „Obserwowane” będą wyświetlane wyłącznie posty ze społeczności, których użytkownik jest członkiem. Będzie można przełączać się między tymi dwiema opcjami, a po ponownym otwarciu platformy Reddit pokaże kanał oglądany przez daną osobę jako ostatni.

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Nowy format strony głównej

Reddit już wcześniej rekomendował użytkownikom posty spoza społeczności, które obserwują. Jednak w nowym układzie takie rekomendacje otrzymają oddzielną sekcję na stronie głównej.

Firma oświadczyła, że zmiana ma sprzyjać interakcji, uczestnictwu i poczuciu przynależności do społeczności. Na swoim blogu Reddit nazwał nowy format pierwszym krokiem ku ułatwieniu odkrywania nowych pomysłów, kontaktów, perspektyw lub zainteresowań. Jednocześnie podczas początkowych testów część użytkowników wyrażała już niezadowolenie z mieszania rekomendowanych treści z postami z wybranych przez nich społeczności.

Wraz z wprowadzeniem nowego formatu Reddit dołącza do Instagrama, X, Threads i Facebooka, które również wykorzystują kanały rekomendacji do kształtowania treści widzianych przez użytkowników.

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