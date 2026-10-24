W Indonezji użytkownicy mediów społecznościowych, organizacje społeczne i urzędnicy zgłosili usuwanie lub ograniczanie wpisów o pożarach lasów i smogu, które trwają w kraju. Część użytkowników podejrzewa o to Ministerstwo Komunikacji i Spraw Cyfrowych, jednak minister Meutya Hafid zaprzeczyła, że resort żądał ograniczania informacji o pożarach, informuje Mongabay.

Usunięte publikacje i zablokowane konta

15 października indonezyjski Instytut Nalar Rawat opublikował na TikToku i Instagramie filmy o wpływie pożarów na zdrowie. W materiale wykorzystano zdjęcia satelitarne NASA przedstawiające rozprzestrzenianie się tlenku węgla nad Indonezją oraz ujęcia pomarańczowego nieba w mieście Palangkaraya w prowincji Kalimantan Środkowy.

Organizacja podała, że film na TikToku, który uzyskał 500 tys. wyświetleń i 17,5 tys. polubień, został usunięty za rzekome naruszenie zasad społeczności. Według pracowniczki Nalar Rawat Fatus Sahary platforma nie sprecyzowała, która zasada została naruszona, a odwołanie organizacji odrzucono. Następnego dnia konto Nalar Rawat na Instagramie zostało tymczasowo zablokowane, jednak dostęp przywrócono po zwróceniu się do Meta przy wsparciu organizacji praw cyfrowych SAFEnet.

Skargi na moderację

Organizacja International Animal Rescue Indonesia oświadczyła, że Instagram ograniczył jej wpis o kukangach, które z powodu pożarów opuszczają swoje siedliska. Publikację oznaczono jako treść wrażliwą, rozmyto i wyłączono w niej dźwięk. Koordynatorka edukacji cyfrowej organizacji Cahya Riza powiedziała, że Meta nie wyjaśniła przyczyny ograniczenia.

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20 października TikTok usunął także film szefowej okręgu Siak Afni Zulkifli o sadzeniu drzew na wypalonym torfowisku w prowincji Riau. Materiał uzyskał 5 mln wyświetleń; po odwołaniu został przywrócony tego samego dnia.

Badacz organizacji monitorującej media Remotivi, Muhamad Heychael, poinformował o zgłoszeniach użytkowników dotyczących ukrytego ograniczania zasięgów i blokad geograficznych wpisów o pożarach. Remotivi wskazała, że od 1 stycznia do 15 października otrzymała 142 potwierdzone skargi dotyczące moderacji treści: około 85% z nich dotyczyło moderacji związanej z wnioskami ministerstwa. Jednocześnie nie ustalono związku konkretnych przypadków ograniczania wpisów o pożarach z rządowymi wnioskami.

Pożary i stanowisko ministerstwa

Według Nusantara Atlas do września w Indonezji spłonęło około 1,92 mln hektarów terenów, w tym lasów — ponad dwukrotnie więcej niż w sierpniu. Smog rozprzestrzenił się również na sąsiednie kraje, a pożary powodują choroby układu oddechowego i zgony wśród lokalnych mieszkańców, w tym dzieci, oraz dzikich zwierząt.

21 października Meutya Hafid oświadczyła, że jej ministerstwo nie dokonywało usunięć treści i nie wysyłało do platform wniosków o ograniczenie informacji o pożarach. Wezwała użytkowników do odwoływania się od ograniczeń bezpośrednio na platformach oraz zgłaszania ich ministerstwu. Meta i ByteDance nie odpowiedziały na zapytania dziennikarzy przed publikacją materiału.

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