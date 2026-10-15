Sieć społecznościowa Bluesky zaprezentowała nowe możliwości eksperymentalnej platformy Attie, które umożliwiają tworzenie stron internetowych, quizów, gier, ankiet i innych interaktywnych projektów. Firma ogłosiła uruchomienie narzędzia podczas konferencji TechCrunch Disrupt, podaje TechCrunch.

Narzędzie dla społeczności

Początkowo Attie oferowało narzędzia AI do tworzenia spersonalizowanych kanałów społecznościowych. Nowa funkcja ma umożliwić zwykłym użytkownikom tworzenie interaktywnych projektów, które wcześniej były w większości opracowywane przez specjalistów od programowania.

Dyrektor generalny Bluesky Tony Schneider nazwał to podejście „społecznym vibe codingiem” — tworzeniem stron i doświadczeń społecznościowych dla grupy osób lub społeczności. Jak powiedział, zwykły vibe coding jest przede wszystkim procesem indywidualnym, podczas gdy Attie umożliwia tworzenie projektów wspólnie lub dla określonej grupy użytkowników.

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Połączenie z siecią Bluesky

Strony, gry i inne interaktywne projekty stworzone za pośrednictwem Attie będą działać na AT Protocol, który stanowi również podstawę Bluesky i innych zdecentralizowanych aplikacji społecznościowych. Twórcy będą powiązani ze swoją tożsamością w atproto, a platforma będzie proponować pomysły na nowe rozwiązania na podstawie ich publicznych profili Bluesky.

Użytkownicy będą mogli podłączać własne modele AI lub modele o otwartych wagach. Dyrektorka operacyjna Bluesky Rose Wang zaznaczyła, że zaletą Attie jest dostęp do odbiorców sieci społecznościowej: utworzone projekty mogą wykorzystywać ją do rozpowszechniania. Bluesky ma obecnie 47 mln zarejestrowanych użytkowników, choć poziom zaangażowania na platformie spadał, ponieważ część użytkowników wróciła do X.

Firma testuje również w trybie alfa obsługę prywatnych danych w protokole. Schneider powiedział, że deweloperzy najczęściej prosili o tę możliwość, a jej uruchomienie planowane jest do końca roku.

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