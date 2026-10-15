Социальная сеть Bluesky представила новые возможности экспериментальной платформы Attie, которые позволяют создавать веб-сайты, викторины, игры, опросы и другие интерактивные проекты. Компания объявила о запуске инструмента во время конференции TechCrunch Disrupt, сообщает TechCrunch.

Инструмент для сообществ

Изначально Attie предлагала ИИ-инструменты для создания персонализированных социальных лент. Новая функция должна позволить обычным пользователям создавать интерактивные проекты, которые ранее в основном разрабатывали специалисты по программированию.

Генеральный директор Bluesky Тони Шнайдер назвал этот подход «социальным вайбкодингом» — созданием сайтов и социальных опытов для группы людей или сообщества. По его словам, обычный вайбкодинг преимущественно является индивидуальным процессом, тогда как Attie позволяет создавать проекты вместе или для определенной группы пользователей.

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Связь с сетью Bluesky

Созданные через Attie сайты, игры и другие интерактивные проекты будут работать на AT Protocol, который также лежит в основе Bluesky и других децентрализованных социальных приложений. Авторы будут связаны со своей идентичностью в atproto, а платформа будет предлагать идеи для новых разработок на основе их публичных профилей Bluesky.

Пользователи смогут подключать собственные ИИ-модели или модели с открытыми весами. Операционный директор Bluesky Роуз Ван отметила, что преимуществом Attie является доступ к аудитории социальной сети: созданные проекты могут использовать ее для распространения. Сейчас у Bluesky 47 млн зарегистрированных пользователей, хотя уровень вовлеченности платформы снижался, поскольку часть пользователей вернулась в X.

Компания также тестирует в альфа-режиме поддержку приватных данных в протоколе. Шнайдер сказал, что разработчики чаще всего просили об этой возможности, а ее запуск планируется до конца года.

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