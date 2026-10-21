Министр цифровизации Польши и вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что социальные платформы могут получить многомиллионные штрафы, если не усилят модерацию контента. В эфире RMF FM он также резко раскритиковал платформу X, назвав ее лживой и дерзкой и обвинив в нежелании сотрудничать с государством.

Требования к модерации

Гавковский сказал, что его целью является безопасность польских граждан, в частности защита детей от хейта, патостримов и подстрекательства к самоубийству. По его словам, цифровые платформы должны существенно изменить подходы к модерации: создать польскоязычные команды модераторов и быстрее реагировать на жалобы относительно вредоносных материалов.

Как сообщает RMF24, вице-премьер заявил, что платформы, которые усилят модерацию, смогут избежать наказаний. В то же время он предупредил о многомиллионных санкциях для сервисов, которые не будут реагировать на проблему.

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Возможность введения санкций

По словам Гавковского, сейчас он может обращаться в Европейскую комиссию относительно наложения штрафов на социальные сервисы. Он добавил, что Польша также сможет вводить такие санкции, если президент подпишет закон о цифровых услугах.

Министр сообщил, что обсуждал новую редакцию законопроекта с сотрудниками президента Кароля Навроцкого. По его словам, в документ внесли положения, соответствующие ожиданиям президента.

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