Minister cyfryzacji Polski i wicepremier Krzysztof Gawkowski oświadczył, że platformy społecznościowe mogą otrzymać wielomilionowe kary, jeśli nie wzmocnią moderacji treści. Na antenie RMF FM ostro skrytykował również platformę X, nazywając ją kłamliwą i bezczelną oraz oskarżając ją o niechęć do współpracy z państwem.

Wymogi dotyczące moderacji

Gawkowski powiedział, że jego celem jest bezpieczeństwo polskich obywateli, w tym ochrona dzieci przed hejtem, patostreamami i namawianiem do samobójstwa. Jego zdaniem platformy cyfrowe muszą znacząco zmienić podejście do moderacji: stworzyć polskojęzyczne zespoły moderatorów i szybciej reagować na skargi dotyczące szkodliwych materiałów.

Jak informuje RMF24, wicepremier oświadczył, że platformy, które wzmocnią moderację, będą mogły uniknąć kar. Jednocześnie ostrzegł przed wielomilionowymi sankcjami dla serwisów, które nie będą reagować na problem.

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Możliwość nakładania sankcji

Według Gawkowskiego obecnie może on zwracać się do Komisji Europejskiej w sprawie nakładania kar na serwisy społecznościowe. Dodał, że Polska również będzie mogła nakładać takie sankcje, jeśli prezydent podpisze ustawę o usługach cyfrowych.

Minister poinformował, że omawiał nową redakcję projektu ustawy ze współpracownikami prezydenta Karola Nawrockiego. Według niego do dokumentu wpisano postanowienia odpowiadające oczekiwaniom prezydenta.

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