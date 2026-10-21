Міністр цифровізації Польщі Гавковський пригрозив соцплатформам штрафами — RMF24

Міністр цифровізації Польщі та віцепрем’єр Кшиштоф Гавковський заявив, що соціальні платформи можуть отримати багатомільйонні штрафи, якщо не посилять модерацію контенту. В ефірі RMF FM він також різко розкритикував платформу X, назвавши її брехливою та зухвалою й звинувативши у небажанні співпрацювати з державою.

Вимоги до модерації

Гавковський сказав, що його метою є безпека польських громадян, зокрема захист дітей від хейту, патострімів і підбурювання до самогубства. За його словами, цифрові платформи мають суттєво змінити підходи до модерації: створити польськомовні команди модераторів і швидше реагувати на скарги щодо шкідливих матеріалів.

Як повідомляє RMF24, віцепрем’єр заявив, що платформи, які посилять модерацію, зможуть уникнути покарань. Водночас він попередив про багатомільйонні санкції для сервісів, які не реагуватимуть на проблему.

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Можливість накладення санкцій

За словами Гавковського, наразі він може звертатися до Європейської комісії щодо накладення штрафів на соціальні сервіси. Він додав, що Польща також зможе накладати такі санкції, якщо президент підпише закон про цифрові послуги.

Міністр повідомив, що обговорював нову редакцію законопроєкту зі співробітниками президента Кароля Навроцького. За його словами, до документа внесли положення, які відповідають очікуванням президента.

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