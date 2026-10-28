Reddit запроваджує окремі стрічки рекомендацій і підписок — TechCrunch

Reddit запроваджує для користувачів дві окремі стрічки на головній сторінці платформи: «Для вас» і «Підписки». Новий інтерфейс поступово стане доступним у всьому світі протягом найближчих кількох тижнів, повідомляє TechCrunch.

Рекомендації та підписані спільноти

Стрічка «Для вас» поєднуватиме публікації зі спільнот, до яких уже приєднався користувач, із рекомендаціями, підібраними відповідно до його інтересів. У Reddit зазначили, що функція має допомогти людям знаходити релевантні спільноти та обговорення, які вони могли б не побачити самостійно.

У стрічці «Підписки» відображатимуться лише дописи зі спільнот, учасником яких є користувач. Між двома варіантами можна буде перемикатися, а після повторного відкриття платформи Reddit показуватиме стрічку, яку людина переглядала востаннє.

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Новий формат головної сторінки

Reddit і раніше рекомендував користувачам публікації поза межами спільнот, на які вони підписані. Однак у новому оформленні такі рекомендації отримають окремий розділ на головній сторінці.

Компанія заявила, що зміна має сприяти взаємодії, участі та відчуттю належності до спільнот. У блозі Reddit назвав новий формат першим кроком до полегшення пошуку нових ідей, зв’язків, поглядів або інтересів. Водночас під час початкового тестування частина користувачів уже висловлювала невдоволення тим, що рекомендований контент змішують із дописами з обраних ними спільнот.

З появою нового формату Reddit приєднується до Instagram, X, Threads і Facebook, які також використовують стрічки з рекомендаціями для формування контенту, який бачать користувачі.

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