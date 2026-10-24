В Индонезии пользователи соцсетей, общественные организации и чиновники заявили об удалении или ограничении публикаций о лесных пожарах и смоге, продолжающихся в стране. Часть пользователей подозревает в этом Министерство коммуникаций и цифровых дел, однако министр Меутья Хафид опровергла, что ведомство требовало ограничивать информацию о пожарах, сообщает Mongabay.

Удаленные публикации и заблокированные аккаунты

15 октября индонезийский Институт Nalar Rawat опубликовал в TikTok и Instagram видео о влиянии пожаров на здоровье. В ролике использовали спутниковые снимки NASA с изображением распространения угарного газа над Индонезией и кадры оранжевого неба в городе Палангкарая, провинция Центральный Калимантан.

Организация сообщила, что видео в TikTok, набравшее 500 тысяч просмотров и 17,5 тысячи отметок «нравится», было удалено за якобы нарушение правил сообщества. По словам сотрудницы Nalar Rawat Фатус Сахары, платформа не уточнила, какое именно правило было нарушено, а апелляцию организации отклонили. На следующий день Instagram-аккаунт Nalar Rawat временно заблокировали, однако доступ восстановили после обращения к Meta при поддержке организации по защите цифровых прав SAFEnet.

Жалобы на модерацию

Организация International Animal Rescue Indonesia заявила, что Instagram ограничил ее публикацию о медленных лори, которые из-за пожаров покидают среду обитания. Публикацию пометили как чувствительный контент, размыли и отключили звуковое сопровождение. Координатор по цифровому образованию организации Чахъя Риза сказала, что Meta не объяснила причину ограничения.

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Также TikTok 20 октября удалил видео главы округа Сиак Афни Зулкифли о высадке деревьев на выгоревшем торфяном участке в провинции Риау. Ролик набрал 5 миллионов просмотров; после апелляции его восстановили в тот же день.

Исследователь организации по мониторингу медиа Remotivi Мухамад Хейчаель сообщил об обращениях пользователей по поводу скрытого ограничения охватов и геоблокировки публикаций о пожарах. Remotivi указала, что с 1 января по 15 октября получила 142 подтвержденные жалобы на модерацию контента: около 85% из них касались модерации, связанной с запросами министерства. В то же время связь конкретных случаев ограничения публикаций о пожарах с правительственными запросами не установлена.

Пожары и позиция министерства

По данным Nusantara Atlas, по состоянию на сентябрь в Индонезии выгорело около 1,92 миллиона гектаров земель, в том числе лесов, — более чем вдвое больше, чем в августе. Смог распространился также на соседние страны, а пожары вызывают респираторные заболевания и смерти среди местных жителей, в том числе детей, и диких животных.

21 октября Меутья Хафид заявила, что ее министерство не осуществляло удалений контента и не направляло платформам запросов на ограничение информации о пожарах. Она призвала пользователей обжаловать ограничения непосредственно на платформах и сообщать о них министерству. Meta и ByteDance не ответили на запросы журналистов до публикации материала.

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