Жена Танчинца похвасталась коротким отпуском с мужем в Буковеле

Жена и пиар-директор лидера группы «Без Обмежень» Сергея Танчинца Юлиана рассказала о коротком отпуске, который они вместе устроили себе в Буковеле.

У супругов было всего два дня на отдых и перезагрузку, но, по словам Юлианы, этого времени им хватило.

«У нас было всего 2 дня, чтобы перезагрузиться, и это было просто прекрасно. Ну а теперь — дальше на работу))», — написала Юлиана и поделилась фотографиями из их поездки.

Влюбленные успели покататься на родельбане, покормить шотландских коров, расслабиться в спа-салоне и насладиться обществом друг друга.

Об этом Юлиана написала в своём Instagram.

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