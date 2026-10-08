Дружина Танчинця похвалилася короткою відпусткою з чоловіком у Буковелі

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Дружина та піар-директорка лідера гурту «Без Обмежень» Сергія Танчинця Юліана розповіла про коротку відпустку, яку вони разом влаштували собі в Буковелі.

Подружжя мало лише два дні для відпочинку та перезавантаження, але, за словами Юліани, цього часу їм було достатньо.

«У нас було лише 2 дні, щоб перезагрузитись, і це було надто прекрасно. Ну а тепер – далі на роботу))», – написала Юліана та поділилася фотографіями з їхньої поїздки.

Закохані встигли покататися на родельбані, погодувати шотландських корів, порелаксувати в спа та насолодитися одне одним.

Про це написала Юліана в своєму інстаграмі.

Співачка Оля Полякова розповіла, як її сім’я готується до непростої зими.

Оля Полякова відверто розповіла про стосунки із 15-річною донькою.

Нагадаємо, старша донька української співачки Олі Полякової Маша, яка з 2025 року живе у США, переїхала до нової квартири разом із чоловіком Еденом Пассареллі.

У родині співачки Олі Полякової сталося нове лихо. Після ДТП, у якій травмувалася її старша донька Марія, та влучання російського «шахеда» в потяг, яким артистка їхала з молодшою донькою Алісою, родина втратила домашню улюбленицю – собачку породи шпіц на ім’я Мімі.

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