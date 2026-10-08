Співачка Оля Полякова розповіла, як її сім’я готується до непростої зими

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Співачка Оля Полякова, яка живе під Києвом і нещодавно пояснила, чому не може переїхати до безпечнішого місця, розповіла про підготовку своєї родини до зими. За її словами, цього року холодний сезон може бути непростим.

"У нас усе є. Ми закуповуємо дрова, палимо дровами. Цього року купили новий генератор", - похвалилася Оля.

За словами зірки, технічними питаннями переважно займається її чоловік Вадим Буряковський.

"Я навіть не знаю, який генератор – дизельний чи якийсь інший. Цим чоловік займається. Головне, щоб я приїхала, а там було тепло і затишно. І над головою нічого не летіло", - резюмувала вона.

47-річна зірка зробила це в інтерв'ю BLIK.

Оля Полякова відверто розповіла про стосунки із 15-річною донькою.

Нагадаємо, старша донька української співачки Олі Полякової Маша, яка з 2025 року живе у США, переїхала до нової квартири разом із чоловіком Еденом Пассареллі.

У родині співачки Олі Полякової сталося нове лихо. Після ДТП, у якій травмувалася її старша донька Марія, та влучання російського «шахеда» в потяг, яким артистка їхала з молодшою донькою Алісою, родина втратила домашню улюбленицю – собачку породи шпіц на ім’я Мімі.

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