Певица Оля Полякова рассказала, как её семья готовится к непростой зиме

Певица Оля Полякова, которая живет под Киевом и недавно объяснила, почему не может переехать в более безопасное место, рассказала о том, как ее семья готовится к зиме. По ее словам, в этом году холодный сезон может оказаться непростым.

«У нас всё есть. Мы закупаем дрова, топим дровами. В этом году купили новый генератор», — похвасталась Оля.

По словам звезды, техническими вопросами в основном занимается её муж Вадим Буряковский.

«Я даже не знаю, какой генератор — дизельный или какой-то другой. Этим занимается муж. Главное, чтобы я приехала, а там было тепло и уютно. И над головой ничего не летело», — резюмировала она.

47-летняя звезда рассказала об этом в интервью BLIK.

Оля Полякова откровенно рассказала об отношениях со своей 15-летней дочерью.

Напомним, старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая с 2025 года живет в США, переехала в новую квартиру вместе с мужем Эденом Пассарелли.

В семье певицы Оли Поляковой произошла новая беда. После ДТП, в котором получила травму её старшая дочь Мария, и попадания российского «шахида» в поезд, на котором артистка ехала с младшей дочерью Алисой, семья потеряла домашнюю любимицу — собачку породы шпиц по кличке Мими.

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