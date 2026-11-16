Мобильный оператор «Киевстар» выставил на аукцион один из самых редких телефонных номеров в Украине — +380 77 777 77 77. Начало торгов запланировано на 9 декабря, а его стоимость составляет 3,5 млн грн.

Начало торгов запланировано на 9 декабря 2026 года. Стартовая стоимость лота составляет 3,5 млн гривен. Принять участие в аукционе смогут как обычные граждане, так и предприниматели и компании.

После приобретения номера владелец сможет подключить к нему любой из действующих бизнес-тарифов «Киевстара» или контрактный тарифный план для частных абонентов.

Впрочем, 3,5 млн грн — это лишь стартовая цена. Учитывая уникальную комбинацию цифр и конкурентный формат торгов, итоговая сумма продажи может оказаться значительно выше.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу оператора.

Напомним, что Россия нанесла удар по штаб-квартире Киевстара в Киеве — The Hindu International.

«Киевстар» приобрел интернет-провайдера Shtorm в Кировоградской области.

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