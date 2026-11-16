Operator komórkowy „Kyivstar” wystawił na aukcję jeden z najrzadszych numerów telefonicznych na Ukrainie — +380 77 777 77 77. Rozpoczęcie licytacji zaplanowano na 9 grudnia, a jego cena wywoławcza wynosi 3,5 mln hrywien.

Rozpoczęcie licytacji zaplanowano na 9 grudnia 2026 roku. Cena wywoławcza wynosi 3,5 mln hrywien. W aukcji będą mogli wziąć udział zarówno zwykli obywatele, jak i przedsiębiorcy oraz firmy.

Po nabyciu numeru właściciel będzie miał możliwość podłączenia do niego dowolnego z obowiązujących taryf biznesowych „Kyivstar” lub abonamentowego planu taryfowego dla abonentów prywatnych.

Jednak 3,5 mln hrywien to jedynie cena wywoławcza. Biorąc pod uwagę unikalną kombinację cyfr oraz konkurencyjny format aukcji, ostateczna kwota sprzedaży może być znacznie wyższa.

Informację tę podano z powołaniem się na biuro prasowe operatora.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała siedzibę Kyivstar w Kijowie — The Hindu International.

„Kyivstar” przejął dostawcę usług internetowych Shtorm w obwodzie kirowogradzkim.

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