Корецкий хочет ужесточить наказание за незаконное хранение оружия и уклонение от службы

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что в Украине необходимо ужесточить ответственность за уклонение от военной службы и самовольное оставление воинской части (СОВЧ). По его словам, Министерство обороны уже завершает подготовку соответствующего законопроекта. В то же время правительство работает над новыми правилами мобилизации и бронирования работников.

Премьер отметил, что Министерство обороны уже завершает работу над законопроектом, который должен урегулировать этот вопрос. В то же время он не уточнил, какие именно наказания могут измениться и насколько более строгими они станут.

Отдельно Корецкий упомянул об изменениях в системе бронирования работников. По его словам, правительство уже приняло соответствующее постановление, которое должно сделать этот процесс более прозрачным и уменьшить возможности для злоупотреблений. «Процесс бронирования усовершенствован, постановление принято. Работа продолжается под совместным руководством Минобороны и Минэкономики. Считаем, что этот процесс запущен и он, как минимум, исключит в будущем злоупотребления, которые нередко имели место в этом процессе», — сказал премьер.

Правительство готовит новые правила мобилизации

Еще одно направление работы — изменение подхода к мобилизации. Корецкий назвал это новыми правилами или своеобразным общественным договором между государством, военными и обществом.

По его словам, изменения должны дать военнослужащим, которые длительное время находятся на фронте, четкое понимание того, когда они смогут пройти ротацию и вернуться домой. «Воины, которые уже 5 лет воюют, должны четко понимать, когда они смогут пройти ротацию и вернуться домой», — подчеркнул Корецкий.

Он также отметил, что из-за гибели и ранений военных их места должны занимать новые люди. Именно поэтому, по словам премьера, правительство работает над изменениями в мобилизационной системе.

Что известно о новых правилах бронирования

Ранее Корецкий сообщал, что до 1 декабря правительство должно представить новый общественный договор о мобилизационных обязательствах бизнеса. В частности, Министерство обороны готовит механизм, по которому предприятия смогут бронировать 100% своих работников. Для этого они должны регулярно и добровольно привлекать часть персонала к военной службе.

Таким образом правительство планирует совместить потребности экономики с потребностями армии. В то же время конкретные условия такого механизма и порядок его внедрения должны быть представлены отдельно. О необходимости усилить ответственность за уклонение от военной службы и СЗЧ Корецкий заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

В Украине уже запустили отопление на 87% объектов теплоснабжения и предприятий теплокоммунэнерго. Об этом сообщил Сергей Корецкий. По его словам, задержки с подачей тепла в отдельных населенных пунктах имеют две основные причины. В одних случаях еще продолжаются ремонтные работы, в других запуск отопления откладывают из соображений безопасности, чтобы не привлекать внимание российских военных.

Читай нас в