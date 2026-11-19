В Сумской области разоблачили сотрудницу одного из районных отделений областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которую подозревают в присвоении личных вещей погибших украинских военных.

По данным следствия, 39-летняя женщина работала младшей медицинской сестрой в морге и имела свободный доступ к телам погибших защитников, которых доставляли в учреждение для проведения судебно-медицинских исследований.

Когда никто не видел, сотрудница государственного учреждения рылась в карманах погибших защитников, забирая деньги и ценные вещи. Также с тел снимала драгоценности.

Фигурантка не стеснялась брать даже обычные мелочи. Полицейские зафиксировали, как в одном из случаев злоумышленница, кроме денег, украла у покойного пачку сигарет.

Женщину задержали «на горячем», следователи сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Источник: Нацполиция

Напомним, что в Харьковской области разоблачили сотрудника морга, который обворовывал погибших военных.

В Закарпатье местные жители ограбляли могилы украинских воинов.

Читай нас в