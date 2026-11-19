W obwodzie sumskim ujawniono sprawę pracownicy jednego z oddziałów rejonowych obwodowego biura ekspertyz sądowo-medycznych, którą podejrzewa się o przywłaszczenie rzeczy osobistych poległych ukraińskich żołnierzy.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa 39-letnia kobieta pracowała jako młodsza pielęgniarka w kostnicy i miała swobodny dostęp do ciał poległych obrońców, które trafiały do tej placówki w celu przeprowadzenia badań sądowo-medycznych.

Kiedy nikt nie patrzył, pracownica instytucji państwowej przeszukiwała kieszenie poległych obrońców, zabierając pieniądze i cenne przedmioty. Z ciał zdejmowała również biżuterię.

Oskarżona nie wahała się zabierać nawet zwykłych drobiazgów. Policjanci udokumentowali, że w jednym z przypadków sprawczyni oprócz pieniędzy ukradła zmarłemu paczkę papierosów.

Kobietę zatrzymano „na gorącym uczynku”, a śledczy postawili jej zarzut na podstawie części 3 art. 297 Kodeksu karnego Ukrainy. Podejrzanej grozi do siedmiu lat pozbawienia wolności. Śledztwo trwa.

Źródło: Policja Narodowa

Przypomnijmy, że w obwodzie charkowskim ujawniono pracownika kostnicy, który okradał zmarłych żołnierzy.

W Zakarpaciu miejscowi mieszkańcy okradali groby ukraińskich żołnierzy.

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