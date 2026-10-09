Украинская делегация прибыла на переговоры в США

Украинская переговорная делегация прибыла в США для встречи с американскими официальными лицами с целью подготовки к предстоящим трехсторонним переговорам в формате «Украина—США—РФ».

Встреча в Майами с участием представителей американского руководства направлена на обсуждение новых инициатив по урегулированию войны, вызванной агрессией РФ. В состав украинской делегации вошли высокопоставленные чиновники и дипломаты, в частности Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица и Давид Арахамия.

Ранее украинская сторона неоднократно подчеркивала готовность к различным форматам перемирия, в частности по линии соприкосновения и в смежных секторах, таких как энергетика и Черное море.

Источник: Интерфакс-Украина.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут до конца октября вновь приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным о прекращении войны против Украины. Перед этим, 9 октября, американские представители встретятся в Майами с украинской делегацией и европейскими партнерами, чтобы обсудить новые предложения по выходу из дипломатического тупика.

Ранее в Нью-Йорке посланник Путина встретился с Виткоффом и Кушнером.

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