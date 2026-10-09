Ukraińska delegacja przybyła do USA na rozmowy

Ukraińska delegacja negocjacyjna przybyła do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z amerykańskimi urzędnikami w celu przygotowania przyszłych rozmów trójstronnych w formacie Ukraina–USA–Rosja.

Spotkanie w Miami z udziałem przedstawicieli amerykańskich władz ma na celu omówienie nowych inicjatyw służących zakończeniu wojny wywołanej rosyjską agresją. W skład ukraińskiej delegacji weszli wysocy rangą urzędnicy i dyplomaci, w tym Rustem Umierow, Kyryło Budanow, Serhij Kysłycia oraz Dawyd Arachamija.

Wcześniej strona ukraińska wielokrotnie podkreślała gotowość do rozważenia różnych form zawieszenia broni, w tym wzdłuż linii frontu oraz w powiązanych obszarach, takich jak energetyka i Morze Czarne.

Źródło: Interfax-Ukraina.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner mogą ponownie przyjechać do Moskwy przed końcem października, aby przeprowadzić rozmowy z Władimirem Putinem na temat zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Wcześniej, 9 października, amerykańscy przedstawiciele spotkają się w Miami z ukraińską delegacją i europejskimi partnerami, aby omówić nowe propozycje dotyczące wyjścia z dyplomatycznego impasu.

Wcześniej w Nowym Jorku wysłannik Putina spotkał się z Witkoffem i Kushnerem.

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