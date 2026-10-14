На Гуляйпольском направлении подразделения ДШВ отменяют миссии БПЛА из-за проблем со Starlink

На Гуляйпольском направлении подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ночью 14 октября зафиксировали проблемы со связью Starlink из-за ограничения скорости передачи данных. Это повлияло на управление беспилотниками и привело к отмене части боевых миссий.

По информации военных, проблемы касаются пакета Starshield, который называют военным пакетом и который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных. Изменения непосредственно повлияли на работу беспилотников, использующих Starlink для управления во время полета.

По наблюдениям 7-го корпуса ДШВ, во время полетов беспилотников связь может пропадать на 10–20 секунд уже при скорости 110–120 км/ч. При этом аппараты продолжают движение, однако перебои в связи затрудняют управление ими.

В корпусе пояснили, что снижение скорости полета беспилотников создает дополнительные риски, ведь более медленные цели становятся более уязвимыми для поражения противником.

Особенно остро проблема проявляется при запуске скоростных беспилотников, которым необходимо набирать высокую скорость на старте.

«На старте некоторые аппараты, особенно типа Middle Strike, должны набирать достаточно высокую скорость. В этих условиях нестабильная связь сделает невозможным запуск таких аппаратов или их применение по назначению», — говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.

По данным военных, последствия перебоев уже ощущаются на практике.

«Последствия уже ощутимы на практике. Только с начала суток в одном из подразделений беспилотных систем, действующем в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ на Гуляйпольском направлении, из-за проблем со связью пришлось отменить часть миссий», — сообщили в корпусе.

Таким образом, нестабильность Starlink затрудняет управление БПЛА, создает риски для выполнения полётных задач и уже влияет на работу отдельных подразделений беспилотных систем на Гуляйпольском направлении.

Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости движения терминалов Starlink для военного пакета услуг StarShield. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш, уточнив, что в настоящее время лимит составляет 100 миль в час (около 161 км/ч).

В ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила работу терминалов спутниковой связи Starlink, которые используют украинские военные. Из-за этого, по словам активиста, волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко, было сорвано несколько важных миссий.

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