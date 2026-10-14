На Гуляйпільському напрямку підрозділи ДШВ скасовують місії БпЛА через проблеми зі Starlink

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На Гуляйпільському напрямку підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ уночі 14 жовтня зафіксували проблеми зі зв’язком Starlink через обмеження швидкості передавання даних. Це вплинуло на керування безпілотниками та призвело до скасування частини бойових місій.

За інформацією військових, проблеми стосуються пакета Starshield, який називають військовим пакетом і який раніше не мав обмежень швидкості передавання даних. Зміни безпосередньо вплинули на роботу безпілотників, що використовують Starlink для керування під час польоту.

За спостереженнями 7-го корпусу ДШВ, під час польотів безпілотників зв’язок може зникати на 10–20 секунд уже за швидкості 110–120 км/год. При цьому апарати продовжують рух, однак переривання зв’язку ускладнюють керування ними.

У корпусі пояснили, що зниження швидкості польоту безпілотників створює додаткові ризики, адже повільніші цілі стають вразливішими до ураження противником.

Особливо гостро проблема проявляється під час запуску швидкісних безпілотників, яким необхідно набирати високу швидкість на старті.

«На старті деякі апарати, особливо типу Middle Strike, мають набирати досить високу швидкість. За цих умов нестабільний зв’язок унеможливить запуск таких бортів або застосування за призначенням», — йдеться в повідомленні 7-го корпусу ДШВ.

За даними військових, наслідки перебоїв уже відчутні на практиці.

«Наслідки вже відчутні на практиці. Лише від початку доби в одному з підрозділів безпілотних систем, який діє у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ на Гуляйпільському напрямку, через проблеми зі зв’язком довелося скасувати частину місій», — повідомили в корпусі.

Отже, нестабільність Starlink ускладнює керування БпЛА, створює ризики для виконання польотних завдань і вже впливає на роботу окремих підрозділів безпілотних систем на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомили в 7-му корпусі ДШВ.

Компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня запровадила обмеження швидкості руху терміналів Starlink для військового пакета послуг StarShield. Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш, уточнивши, що наразі ліміт становить 100 миль на годину (близько 161 км/год).

У ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX обмежила роботу терміналів супутникового зв’язку Starlink, які використовують українські військові. Через це, за словами активіста, волонтера та колишнього радника міністра оборони Сергія Стерненка, було зірвано кілька важливих місій.

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