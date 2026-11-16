Французский актёр Жерар Депардье в понедельник отозвал апелляцию на приговор 2025 года по делу о сексуальных домогательствах. Он признал вину и попросил прощения у потерпевших, сообщает Cyprus Mail.

Заявление актёра

В заявлении Депардье сказал, что на съёмочной площадке часто прибегал к вульгарному юмору с сексуальными намёками. По его словам, теперь он осознал, что между фамильярностью и оскорблением существует граница.

Актёр принёс самые глубокие и искренние извинения всем, кто мог пострадать в результате его поведения. Объясняя решение отозвать апелляцию, он заявил, что понял: он принадлежал к миру, которого больше не существует.

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Приговор и отдельное дело

В мае 2025 года Депардье признали виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух женщин на съёмочной площадке. Суд назначил ему 18 месяцев лишения свободы условно. Судья тогда отметил, что актёр, по-видимому, не осознавал травмирующего воздействия своего поведения.

Депардье, сыгравший более чем в 200 фильмах за пять десятилетий, также может предстать перед судом по обвинению в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну в 2018 году. По этому делу он отрицает вину.

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