Francuski aktor Gérard Depardieu w poniedziałek wycofał apelację od wyroku z 2025 roku w sprawie o napaści seksualne. Przyznał się do winy i przeprosił pokrzywdzone, informuje Cyprus Mail.

Oświadczenie aktora

W oświadczeniu Depardieu powiedział, że na planach filmowych często posługiwał się wulgarnym humorem z podtekstami seksualnymi. Jak zaznaczył, teraz zrozumiał, że istnieje granica między poufałością a obrazą.

Aktor wyraził najgłębsze i najszczersze przeprosiny wobec wszystkich, którzy mogli ucierpieć w wyniku jego zachowania. Wyjaśniając decyzję o wycofaniu apelacji, stwierdził, że zrozumiał, iż należał do świata, który już nie istnieje.

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Wyrok i odrębna sprawa

W maju 2025 roku Depardieu uznano za winnego napaści seksualnych wobec dwóch kobiet na planie filmowym. Sąd wymierzył mu 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sędzia wskazał wówczas, że aktor najwyraźniej nie rozumiał traumatycznego wpływu swojego zachowania.

Depardieu, który przez pięć dekad zagrał w ponad 200 filmach, może również stanąć przed sądem pod zarzutem zgwałcenia aktorki Charlotte Arnould w 2018 roku. W tej sprawie nie przyznaje się do winy.

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