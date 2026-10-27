В Молдове предупредили о новых кибератаках после утечки данных

В Молдове после кибератаки на государственные цифровые сервисы могли быть похищены персональные данные около 750 тысяч человек. Премьер-министр Василе Тофан заявил, что подобных атак может становиться всё больше, поэтому стране необходимо усиливать киберзащиту и больше вкладывать в безопасность государственных систем. Часть онлайн-сервисов до сих пор остаётся недоступной — их восстановят только после проверки.

Кибератаку на государственные цифровые сервисы Молдовы обнаружили в ночь на 22 октября. По данным Агентства электронного управления страны, злоумышленники пытались получить доступ к персональным данным граждан. Во время атаки системы зафиксировали около 11 миллионов запросов к государственным сервисам. Специалисты заметили необычную активность и решили временно отключить сервисы, которые могли оказаться под угрозой. Атака продолжалась до 23 октября — тогда её удалось остановить. К расследованию привлекли правоохранительные органы и Национальный центр по защите персональных данных.

По предварительным данным, злоумышленники могли получить информацию примерно о 750 тысячах человек. В то же время власти продолжают проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Что известно о похищенных данных

Речь идет о персональной информации, хранящейся в государственных системах. По сообщениям молдавских СМИ, среди потенциально скомпрометированных сведений могут быть имена, даты рождения, данные о семье, социальные выплаты, водительские удостоверения, транспортные средства, компании и банковские счета в формате IBAN.

Власти также предупредили о возможных попытках мошенничества. Злоумышленники могут звонить гражданам или писать им от имени государственных учреждений, банков или других организаций. Чтобы вызвать доверие, они могут называть имя человека или его персональный идентификационный номер.

Поэтому граждан призывают не передавать посторонним пароли, коды подтверждения и другую конфиденциальную информацию. Также не стоит переходить по подозрительным ссылкам или подтверждать финансовые операции по просьбе неизвестных лиц. Если собеседник знает ваши персональные данные, это еще не означает, что он действительно представляет государственное учреждение или банк.

Почему часть государственных сервисов до сих пор не работает

После атаки молдавские специалисты начали проверять государственные цифровые платформы и устранять выявленные уязвимости. Всего было проверено около 82 сервисов. Часть проблем уже удалось устранить, однако некоторые платформы остаются временно недоступными. Премьер-министр Василе Тофан пояснил, что власти не будут спешить с восстановлением работы всех систем. Сначала специалисты должны убедиться, что сервисы достаточно защищены и ими можно безопасно пользоваться.

По словам главы правительства, защита персональных данных граждан остается одной из главных задач властей. Он подчеркнул, что для этого необходимо усиливать цифровую безопасность и вкладывать средства в защиту государственной инфраструктуры.

Тофан предупредил, что количество кибератак может увеличиваться

После инцидента премьер заявил, что страна должна быть готова к новым атакам. По его мнению, киберугрозы не исчезнут, а с развитием технологий могут стать ещё более серьёзными. «Мы живём в эпоху, когда таких инцидентов становится и будет становиться всё больше. Это реальность, которую мы не можем игнорировать», — отметил Тофан. Отдельно он обратил внимание на развитие искусственного интеллекта. По словам премьера, современные алгоритмы могут находить в программном обеспечении уязвимости, которые человеку сложно заметить. Эти возможности можно использовать как для усиления киберзащиты, так и для поиска слабых мест в цифровых системах.

Тофан добавил, что кибербезопасность остается важным вопросом не только для Молдовы, но и для стран Европейского Союза. Поэтому властям необходимо постоянно совершенствовать защиту государственных систем и готовиться к новым угрозам. «Мы и впредь будем уделять особое внимание защите данных граждан и предотвращению подобных инцидентов в будущем. Для этого необходимо инвестировать в нашу безопасность, в частности в кибербезопасность», — подчеркнул премьер.

Расследование кибератаки продолжается. Власти Молдовы продолжают проверять государственные системы, а часть цифровых сервисов будет восстановлена только после завершения необходимых мер безопасности. Об этом сообщали Агентство электронного управления Молдовы и местные СМИ.

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