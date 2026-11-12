AST SpaceMobile планує запустити ракету Blacklift у 2028 році — Ars Technica

Телекомунікаційна компанія AST SpaceMobile заявила про плани створити триступеневу ракету Blacklift для запуску власних супутників Bluebird на низьку навколоземну орбіту. Перший запуск компанія планує провести у 2028 році з майданчика Wallops Flight Facility у Вірджинії, який раніше використовували для ракети Antares, повідомляє Ars Technica.

Ракета для супутників Bluebird

Засновник і генеральний директор AST SpaceMobile Абель Авельян заявив, що Blacklift проєктують для одночасного виведення на орбіту п’яти супутників Bluebird. За його словами, ракета матиме вантажопідйомність 20 метричних тонн, багаторазовий перший ступінь, три ступені та композитні баки.

Компанія розраховує здійснювати два запуски на місяць. Авельян назвав проєкт ракети простим і пояснив рішення дефіцитом доступних комерційних запусків. Він зазначив, що AST SpaceMobile розробляє Blacklift не через бажання працювати на ринку запусків, а через попит на її супутники та нестачу стартових можливостей.

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Двигуни та фінансування

AST SpaceMobile зобов’язалася витратити 1,3 млрд доларів на придбання у Firefly Aerospace двигунів для перших трьох запусків Blacklift, а також на ліцензію для подальшого виробництва двигунів. Компанія планує використовувати двигун першого ступеня Miranda та двигун верхнього ступеня Vira.

Водночас генеральний директор Firefly Aerospace Джейсон Кім повідомив, що кваліфікаційні випробування Miranda ще тривають. Як зазначає Ars Technica, у відкритому доступі також небагато даних про готовність Vira.

Президент AST SpaceMobile Скотт Вішневскі заявив, що компанія має намір витратити на розробку Blacklift кілька сотень мільйонів доларів у 2027 році. На кінець вересня AST SpaceMobile мала близько 2,8 млрд доларів необмежених грошових коштів та їхніх еквівалентів. За даними видання, компанія вже інвестувала у двигуни понад 1 млрд доларів.

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