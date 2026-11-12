电信公司AST SpaceMobile表示，计划研制三级Blacklift火箭，用于将其自有的Bluebird卫星发射至近地轨道。该公司计划于2028年从弗吉尼亚州的瓦勒普斯飞行设施进行首次发射，该设施此前曾用于Antares火箭，Ars Technica报道。

用于Bluebird卫星的火箭

AST SpaceMobile创始人兼首席执行官阿贝尔·阿维利安表示，Blacklift正在设计为可一次将五颗Bluebird卫星送入轨道。按照他的说法，该火箭将具备20公吨的载荷能力、可重复使用的第一级、三级结构以及复合材料贮箱。

该公司预计每月进行两次发射。阿维利安称该火箭项目很简单，并将这一决定归因于可用商业发射机会的短缺。他指出，AST SpaceMobile开发Blacklift并非因为希望在发射市场开展业务，而是因为其卫星的需求以及发射能力不足。

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发动机与融资

AST SpaceMobile承诺投入13亿美元，从Firefly Aerospace购买用于Blacklift前三次发射的发动机，并获得后续生产发动机的许可。该公司计划使用Miranda第一级发动机和Vira上面级发动机。

与此同时，Firefly Aerospace首席执行官杰森·金表示，Miranda的鉴定测试仍在进行中。Ars Technica指出，公开可获得的有关Vira准备情况的数据也不多。

AST SpaceMobile总裁斯科特·维什涅夫斯基表示，公司计划在2027年为Blacklift的研发投入数亿美元。截至9月底，AST SpaceMobile拥有约28亿美元不受限制的现金及现金等价物。该媒体称，该公司已在发动机方面投资超过10亿美元。

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