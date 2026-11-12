Firma telekomunikacyjna AST SpaceMobile poinformowała o planach stworzenia trzystopniowej rakiety Blacklift do wynoszenia własnych satelitów Bluebird na niską orbitę okołoziemską. Firma planuje przeprowadzić pierwszy start w 2028 roku z Wallops Flight Facility w Wirginii, który wcześniej był wykorzystywany dla rakiety Antares, podaje Ars Technica.

Rakieta dla satelitów Bluebird

Założyciel i dyrektor generalny AST SpaceMobile Abel Avellan powiedział, że Blacklift jest projektowany do jednoczesnego wynoszenia na orbitę pięciu satelitów Bluebird. Według niego rakieta będzie miała ładowność 20 ton metrycznych, wielokrotnego użytku pierwszy stopień, trzy stopnie oraz zbiorniki kompozytowe.

Firma liczy na realizację dwóch startów miesięcznie. Avellan nazwał projekt rakiety prostym i wyjaśnił tę decyzję niedoborem dostępnych komercyjnych startów. Zaznaczył, że AST SpaceMobile rozwija Blacklift nie z chęci działania na rynku startów, lecz z powodu popytu na jej satelity i braku możliwości startowych.

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Silniki i finansowanie

AST SpaceMobile zobowiązała się wydać 1,3 mld dolarów na zakup od Firefly Aerospace silników do pierwszych trzech startów Blacklift, a także na licencję na dalszą produkcję silników. Firma planuje użyć silnika pierwszego stopnia Miranda oraz silnika górnego stopnia Vira.

Jednocześnie dyrektor generalny Firefly Aerospace Jason Kim poinformował, że testy kwalifikacyjne Mirandy nadal trwają. Jak zauważa Ars Technica, publicznie dostępnych jest również niewiele danych o gotowości Viry.

Prezes AST SpaceMobile Scott Wisniewski powiedział, że firma zamierza wydać kilkaset milionów dolarów na rozwój Blacklift w 2027 roku. Pod koniec września AST SpaceMobile miała około 2,8 mld dolarów nieograniczonych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Według publikacji firma zainwestowała już w silniki ponad 1 mld dolarów.

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