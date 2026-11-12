Телекоммуникационная компания AST SpaceMobile заявила о планах создать трёхступенчатую ракету Blacklift для запуска собственных спутников Bluebird на низкую околоземную орбиту. Первый запуск компания планирует провести в 2028 году с площадки Wallops Flight Facility в Вирджинии, которая ранее использовалась для ракеты Antares, сообщает Ars Technica.

Ракета для спутников Bluebird

Основатель и генеральный директор AST SpaceMobile Абель Авельян заявил, что Blacklift проектируется для одновременного выведения на орбиту пяти спутников Bluebird. По его словам, ракета будет иметь грузоподъёмность 20 метрических тонн, многоразовую первую ступень, три ступени и композитные баки.

Компания рассчитывает осуществлять два запуска в месяц. Авельян назвал проект ракеты простым и объяснил это решение дефицитом доступных коммерческих запусков. Он отметил, что AST SpaceMobile разрабатывает Blacklift не из желания работать на рынке запусков, а из-за спроса на её спутники и нехватки стартовых возможностей.

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Двигатели и финансирование

AST SpaceMobile обязалась потратить 1,3 млрд долларов на приобретение у Firefly Aerospace двигателей для первых трёх запусков Blacklift, а также на лицензию для дальнейшего производства двигателей. Компания планирует использовать двигатель первой ступени Miranda и двигатель верхней ступени Vira.

В то же время генеральный директор Firefly Aerospace Джейсон Ким сообщил, что квалификационные испытания Miranda всё ещё продолжаются. Как отмечает Ars Technica, в открытом доступе также немного данных о готовности Vira.

Президент AST SpaceMobile Скотт Вишневски заявил, что компания намерена потратить на разработку Blacklift несколько сотен миллионов долларов в 2027 году. На конец сентября AST SpaceMobile располагала примерно 2,8 млрд долларов неограниченных денежных средств и их эквивалентов. По данным издания, компания уже инвестировала в двигатели более 1 млрд долларов.

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