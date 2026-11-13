KOSPI зріс на 2,81% на відкритті торгів у Сеулі — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, індекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) у п’ятницю зріс на 150,08 пункту, або на 2,81%, до 5492,81 пункту станом на 9:15 за місцевим часом. Торги розпочалися зі зростанням на 2,05%.

Акції великих компаній

Як повідомляє Korea Herald, акції Samsung Electronics подорожчали на 3,37%, а виробника чипів SK hynix — на 4,63%. Котирування Hyundai Motor зросли на 2,63%, LG Energy Solution — на 0,46%, KB Financial Group — на 1,84%, а Hanwha Aerospace — на 1,07%.

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Динаміка ринків США

Напередодні основні індекси Волл-стріт завершили торги зниженням на тлі втрат технологічних компаній. Dow Jones Industrial Average втратив 0,36%, S&P 500 — 0,35%, а Nasdaq Composite — 0,39%.

Індекс напівпровідникових компаній PHLX знизився на 0,54%. Курс південнокорейської вони станом на 9:15 становив 1336,5 вони за долар США — на 0,7 вони менше, ніж на закритті попередньої торгової сесії.

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