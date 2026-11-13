W Seulu, w Korei Południowej, indeks Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) wzrósł w piątek o 150,08 punktu, czyli o 2,81%, do 5492,81 punktu według stanu na godz. 9:15 czasu lokalnego. Notowania rozpoczęły się wzrostem o 2,05%.

Akcje dużych spółek

Jak podaje Korea Herald, akcje Samsung Electronics zdrożały o 3,37%, a producenta chipów SK hynix — o 4,63%. Notowania Hyundai Motor wzrosły o 2,63%, LG Energy Solution — o 0,46%, KB Financial Group — o 1,84%, a Hanwha Aerospace — o 1,07%.

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Dynamika rynków USA

Poprzedniego dnia główne indeksy Wall Street zakończyły notowania spadkami w związku ze stratami spółek technologicznych. Dow Jones Industrial Average stracił 0,36%, S&P 500 — 0,35%, a Nasdaq Composite — 0,39%.

Indeks spółek półprzewodnikowych PHLX spadł o 0,54%. Kurs wona południowokoreańskiego według stanu na godz. 9:15 wynosił 1336,5 wona za dolara USA — o 0,7 wona mniej niż na zamknięciu poprzedniej sesji.

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