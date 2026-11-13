KOSPI вырос на 2,81% на открытии торгов в Сеуле — Korea Herald
В Сеуле, Южная Корея, индекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) в пятницу вырос на 150,08 пункта, или на 2,81%, до 5492,81 пункта по состоянию на 9:15 по местному времени. Торги начались с роста на 2,05%.
Акции крупных компаний
Как сообщает Korea Herald, акции Samsung Electronics подорожали на 3,37%, а производителя чипов SK hynix — на 4,63%. Котировки Hyundai Motor выросли на 2,63%, LG Energy Solution — на 0,46%, KB Financial Group — на 1,84%, а Hanwha Aerospace — на 1,07%.
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Динамика рынков США
Накануне основные индексы Уолл-стрит завершили торги снижением на фоне потерь технологических компаний. Dow Jones Industrial Average потерял 0,36%, S&P 500 — 0,35%, а Nasdaq Composite — 0,39%.
Индекс полупроводниковых компаний PHLX снизился на 0,54%. Курс южнокорейской воны по состоянию на 9:15 составлял 1336,5 воны за доллар США — на 0,7 воны меньше, чем на закрытии предыдущей торговой сессии.