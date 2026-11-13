+5° Киев +5° Варшава +13° Вашингтон
$ 45.44 € 50.21 zł 11.4
$ 45.44 € 50.21 zł 11.4
+5° Киев +5° Варшава +13° Вашингтон
Новости Вокруг света

KOSPI вырос на 2,81% на открытии торгов в Сеуле — Korea Herald

Фёдор Крыштовский 13 Ноября 2026 03:16
KOSPI вырос на 2,81% на открытии торгов в Сеуле — Korea Herald

В Сеуле, Южная Корея, индекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) в пятницу вырос на 150,08 пункта, или на 2,81%, до 5492,81 пункта по состоянию на 9:15 по местному времени. Торги начались с роста на 2,05%.

Акции крупных компаний

Как сообщает Korea Herald, акции Samsung Electronics подорожали на 3,37%, а производителя чипов SK hynix — на 4,63%. Котировки Hyundai Motor выросли на 2,63%, LG Energy Solution — на 0,46%, KB Financial Group — на 1,84%, а Hanwha Aerospace — на 1,07%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Динамика рынков США

Накануне основные индексы Уолл-стрит завершили торги снижением на фоне потерь технологических компаний. Dow Jones Industrial Average потерял 0,36%, S&P 500 — 0,35%, а Nasdaq Composite — 0,39%.

Индекс полупроводниковых компаний PHLX снизился на 0,54%. Курс южнокорейской воны по состоянию на 9:15 составлял 1336,5 воны за доллар США — на 0,7 воны меньше, чем на закрытии предыдущей торговой сессии.

Читай нас в
Загружай наше приложение