Netflix випустить анімаційний серіал Magic: The Gathering у 2027 році — The Verge

Як повідомляє The Verge, Netflix готує анімаційний серіал Planeswalker за мотивами Magic: The Gathering. Його прем’єру запланували на 2027 рік. Проєкт анонсували у відео, в якому керівник напряму історій Magic: The Gathering Рой Грем наголосив, що робота над серіалом справді триває.

Перезапуск проєкту

Анімаційний серіал за Magic: The Gathering уперше анонсували у 2019 році. Тоді очолити роботу над ним мали Джо та Ентоні Руссо, однак цей варіант проєкту не реалізували. У 2024 році Netflix заявив, що все ще планує створити серіал за грою, але вирішив переробити його з нуля.

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Сюжет і візуальна стилістика

У тизері Planeswalker показали, що кожен світ у серіалі матиме власні дизайн, стиль анімації та підхід до створення сцен. Це пов’язано з тим, що кожен із цих світів існує як окремий кишеньковий всесвіт.

Згідно із синопсисом, яким поділилися з IGN, у центрі сюжету буде Чандра Налаар — нестабільна піромантка, яку переслідують через її здібності та яка не може позбутися тягаря минулого. Разом з іншими planeswalker’ами вона протистоятиме підступній силі, щоб зупинити катастрофічну війну, яка загрожує самому їхньому існуванню.

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